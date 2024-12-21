TBMM Başkanı Kurtulmuş, Üsküp'te Türkçe Eğitim Bayramı'nda İlişkileri Vurguladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Üsküp'te Türkçe Eğitim Bayramı'nda Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin, Balkan ülkeleriyle ayrım gözetmeden iyi ilişkiler geliştirme arzusunu dile getirerek, bölgedeki ihtilafların karşılıklı müzakere ile çözülmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Türkçenin sadece bir dil değil, kültürel bir miras olduğunu vurguladı. “Türkçe, zamanla birikmiş olan kültürün ifadesidir” diyen Kurtulmuş, dilin insanlık değerini artırmanın önemine dikkat çekti.

Türkçe'nin Önemi ve Kültürel Zenginlik

Kurtulmuş, Türkçe Eğitim Bayramı'nın Kuzey Makedonya'daki Türk toplumuyla olan bağı güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirerek, “Türkçe, bir zenginliktir. Bu zenginliğin devam ettirilmesi, ortak sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, etkinliğe katılan Türk toplumu temsilcileri ve Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile iş birliği içerisinde kültürel diplomasi çabalarının arttırılacağının altını çizdi.

Bölgesel İstikrar ve Ortak Hedefler

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığına verdiği destekten bahseden Kurtulmuş, Balkan ülkeleri arasında güvenin sağlanması için işbirliği çağrısında bulundu. “Güven ve istikrar, hem kültürün hem milli bekanın en önemli unsurlarıdır” diyen Kurtulmuş, bu çabaların sadece Balkanlar için değil, tüm dünyada mesaj taşıyacağını ifade etti.

Uluslararası Mücadele ve Barış Vurgusu

Kurtulmuş, İsrail'in Filistin üzerindeki politikalarına dikkat çekerek, uluslararası camiadan acilen harekete geçme çağrısında bulundu. “İsrail'in saldırganlıklarını sonlandırmak şarttır” dedi.

Konuşmasının ardından Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödül takdim etti. Etkinlik, çok sayıda davetli ve Türk toplumu temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.