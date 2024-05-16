TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerine AK Parti ile devam etti: Ekim ayına işaret edildi

Türkiye Büyük Millet Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bugün (16 Mayıs), AK Parti gurubuna ziyaret ederek partinin Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürü.





Ziyaret sonrasında TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Abdullah Güler, ortak bir açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanı Güler, “Sivil ve demokratik bir anayasayı, milletimize hediye etmek istiyoruz. Bu konuda her türlü desteği kendisine sağlayacağız. 82 anayasasından kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Bu süreci samimiyetle yürütmek çok önemli” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise “Meclis’te grubu olan partilerle görüşmemizin son adımını bugün attık. TBMM’de yer almakta olan diğer partilerle de görüşeceğiz. Herkesin sürece katkı sağlamasını istiyoruz. Önümüzdeki yasama döneminde, yani Ekim ayından itibaren, içerik hakkında görüşmelere başlayacağız” ifadelerini kullandı.