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TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerine AK Parti ile devam etti: Ekim ayına işaret edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerine AK Parti ile devam etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşen Kurtulmuş, yeni anayasanın içeriğine dair görüşmelerin Ekim ayında başlayabileceğine işaret etti.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 14:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerine AK Parti ile devam etti: Ekim ayına işaret edildi

Türkiye Büyük Millet Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bugün (16 Mayıs), AK Parti gurubuna ziyaret ederek partinin Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerine AK Parti ile devam etti

Ziyaret sonrasında TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Abdullah Güler, ortak bir açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanı Güler, “Sivil ve demokratik bir anayasayı, milletimize hediye etmek istiyoruz. Bu konuda her türlü desteği kendisine sağlayacağız. 82 anayasasından kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Bu süreci samimiyetle yürütmek çok önemli” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise “Meclis’te grubu olan partilerle görüşmemizin son adımını bugün attık. TBMM’de yer almakta olan diğer partilerle de görüşeceğiz. Herkesin sürece katkı sağlamasını istiyoruz. Önümüzdeki yasama döneminde, yani Ekim ayından itibaren, içerik hakkında görüşmelere başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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