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TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerini grubu bulunmayan partilerle sürdürüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelecek. Görüşmeler, yaz döneminde tekliflerin olgunlaştırılması ve yeni yasama döneminde tartışmaların başlaması için yapılıyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 14:18
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerini grubu bulunmayan partilerle sürdürüyor

Yeni Anayasa Görüşmeleri TBMM’de Devam Ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarını hızlandırmak amacıyla başlattığı görüşmelere devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle bir araya gelen Kurtulmuş, bu hafta grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle görüşecek.

Meclis'te Grubu Bulunan Partilerle Başlayan Görüşmeler

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Numan Kurtulmuş, partilerin yeni anayasa hakkındaki görüşlerini dinlemişti. Görüşmelerde partilerin önerilerini alarak, yeni anayasa çalışmalarının yol haritasını belirleme yönünde önemli adımlar atılmıştı.

Bu Hafta Grubu Bulunmayan Partilerle Görüşme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 4 Haziran Salı ve 5 Haziran Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin genel başkanları ve parti yetkililerini makamında kabul edecek. Bu görüşmelerde, yeni anayasa konusundaki görüş ve öneriler dinlenecek, grubu bulunmayan partilerin de süreçte aktif rol alması sağlanacak.

Yaz Döneminde Tekliflerin Olgunlaştırılması Bekleniyor

Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, yaz döneminde partilerin anayasa tekliflerini olgunlaştırmalarını beklediklerini belirtmişti. Yeni yasama dönemi başladığında, ekim ayından itibaren anayasa içeriğine ilişkin tartışmalara başlanabileceğini ifade etmişti.

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