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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni Anayasa, Milletin Meselesi Olmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasayla ilgili tartışmaların toplumsal bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:35
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni Anayasa, Milletin Meselesi Olmalı

New Anayasa Süreci Üzerine Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen Milli İrade Buluşmaları Programı’nda yeni anayasa tartışmalarına değindi. Kurtulmuş, “Artık anayasa meselesini topyekun milletin meselesi haline getirmenin zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin zor dönemlerinde halkın iradesine sahip çıkan Milli İrade Platformu’nun kararlılığını vurgulayarak, bu platformun geçmişteki ve gelecekteki çabalarının önemini belirtti. 15 Temmuz sonrası süreçte Türkiye’nin demokrasisinin güçlenmesi için yapılan katkıların altını çizdi.

Yeni Anayasa İçin Ortak Gündem Oluşmalı

Kurtulmuş, “Türkiye Yüzyılı” olarak adlandırdığı bu dönemde yeni bir anayasa gerekliliği üzerinde durarak, toplumun tüm kesimlerinin bu sürece dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Devlet-millet kaynaşmasını sağlamak, iç kalesini güçlendirmek için bir anayasa çalışmasına ihtiyaç var” dedi.

Mevcut anayasanın eleştiriler altında kalmasının, daha ciddi bir anayasa tartışmasını gerektirdiğini ifade eden Kurtulmuş, “Anayasa çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini de almayı hedefliyoruz” diyerek sürecin nasıl ilerleyeceğine dair önemli noktaları paylaştı.

Hukukun Üstünlüğü ve Güçler Ayrımı

Kurtulmuş, yeni anayasanın sivil, kapsayıcı, özgürlükçü ve hukukun üstünlüğü ilkesini teminat altına alması gerektiğini vurgulayarak, “Anayasal reform ihtiyacı herkes tarafından hissediliyor” dedi. TBMM’nin bu süreçteki en doğru zemin olduğunu belirtip, tüm siyasi partilerin bu süreçte yer almasının önemini tekrarladı.

“Meclis Başkanı olarak muhtevaya ilişkin yorum yapmadım ama yapılan eleştirilerin beni rahatsız etmediğini söylemeliyim” diyen Kurtulmuş, “Herkesi bu sürece davet ediyoruz. Anayasa meselesini siyasi bir tartışma haline getirmemeliyiz” diye ekledi.

İleriye Dönük Hedefler

Kurtulmuş, Türkiye için doğru bir zamanlama olduğunu belirterek, “Bu milletin TBMM’ye verdiği yetkilerle yeni bir anayasanın yapılması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Ayrıca, tüm sivil toplum kuruluşlarından yeni anayasa için samimi teklifler beklediğini ifade etti.

Toplantıda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da konuşmalar gerçekleştirerek, bu buluşmaların Türkiye’nin geleceği adına önemli olduğunu belirtti. Kurtulmuş’un soruları yanıtlamasının ardından program sona erdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde Milli İrade Platformu tarafından...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde Milli İrade Platformu tarafından “Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Anayasa” başlığıyla düzenlenen Milli İrade Buluşmaları Programı’na katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde Milli İrade Platformu tarafından...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde Milli İrade Platformu tarafından “Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Anayasa” başlığıyla düzenlenen Milli İrade Buluşmaları Programı’na katılarak konuşma yaptı.

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