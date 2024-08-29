TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Anayasa Sürecini Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerinin yıl boyunca süreceğini açıkladı. Kurtulmuş, bu süreçte halkın, partilerin ve siyasetin sürece aktif olarak katılacağını belirtti.

İç Tüzük ve Yasama Kalitesi Üzerine Önemli Açıklamalar

Kurtulmuş, TBMM'nin iç tüzüğünün mevcut haliyle yeterli olmadığını ve yasama kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı: "Meclis'in yasama kalitesinin artırılması lazım. İç tüzük, 600 milletvekilinin ortak bir noktada buluşmasını sağlamalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı’na Saygı Meselesi

Kurtulmuş, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sert eleştirilerine değinerek: "Bir Cumhurbaşkanı, halkın seçtiği bir liderdir ve saygı görmek her vatandaşın görevidir." dedi.

Yeni Anayasa ile İlgili Süreç

Yeni anayasa önerileri hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, "Önümüzdeki Ekim ayında TBMM'de resmi görüşmelere başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu. İlk dört madde üzerine tartışmaların ise zaman kaybı olacağını belirtti.

Siyasi Normalleşme ve Diyalog Çağrısı

Siyasetteki normalleşme sürecine de değinen Kurtulmuş, TBMM’nin bu sürecin merkez üssü olması gerektiğini vurgulayarak muhalefete tebrikat törenlerine katılma tavsiyesinde bulundu.