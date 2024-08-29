Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TBMM Başkanı Kurtulmuş Yeni Anayasa Sürecini Değerlendirdi

Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerinin bir yıl süreyle devam edeceğini ve TBMM'de resmi olarak başlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 00:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş Yeni Anayasa Sürecini Değerlendirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Anayasa Sürecini Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerinin yıl boyunca süreceğini açıkladı. Kurtulmuş, bu süreçte halkın, partilerin ve siyasetin sürece aktif olarak katılacağını belirtti.

İç Tüzük ve Yasama Kalitesi Üzerine Önemli Açıklamalar

Kurtulmuş, TBMM'nin iç tüzüğünün mevcut haliyle yeterli olmadığını ve yasama kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı: "Meclis'in yasama kalitesinin artırılması lazım. İç tüzük, 600 milletvekilinin ortak bir noktada buluşmasını sağlamalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı’na Saygı Meselesi

Kurtulmuş, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sert eleştirilerine değinerek: "Bir Cumhurbaşkanı, halkın seçtiği bir liderdir ve saygı görmek her vatandaşın görevidir." dedi.

Yeni Anayasa ile İlgili Süreç

Yeni anayasa önerileri hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, "Önümüzdeki Ekim ayında TBMM'de resmi görüşmelere başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu. İlk dört madde üzerine tartışmaların ise zaman kaybı olacağını belirtti.

Siyasi Normalleşme ve Diyalog Çağrısı

Siyasetteki normalleşme sürecine de değinen Kurtulmuş, TBMM’nin bu sürecin merkez üssü olması gerektiğini vurgulayarak muhalefete tebrikat törenlerine katılma tavsiyesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar