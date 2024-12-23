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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Küresel Sistem Arayışı Konferansı'nda Seslendi

Kurtulmuş, yeni küresel sistem arayışının adalet ve eşitlik odaklı olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Küresel Sistem Arayışı Konferansı'nda Seslendi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Küresel Sistem vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni Küresel Sistem Arayışı Konferansı"'nda yaptığı konuşmada, yeni bir küresel sistemin inşa edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Kurtulmuş, "Eğer yeni bir küresel sistemi inşa edemezsek, dünyayı birçok sıkıntı ve bela bekliyor." dedi.

Adalet Odaklı Bir Yaklaşım Şart

Kurtulmuş, Kalkandelen Üniversitesi'nde gerçekleşen konferansa katılarak, insanları yaratılışta eşit gören bir anlayışın bu yeni sistemin temelini oluşturması gerektiğini vurguladı. Devletler arasında da egemenlikte eşitliğin esas alınması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Dünyada küçük ülke yoktur; her ülke eşittir." ifadelerini kullandı.

Yeni Dünya Sisteminin Temelleri

Yeni küresel sistemin merkezinin adalet olması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Ekonomik, sosyal ve çevresel adaletin sağlandığı bir sistem inşa edilmelidir." dedi. Bunun yanı sıra, sistemin direğini oluşturacak olan kapsayıcılık ve katılımcılık prensiplerine de vurgu yaparak, "Ötekileştiren bir anlayış, barışı tesis edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Değerler ve Çıkarlar Arasındaki Mücadele

Kurtulmuş, dünyanın geleceğinde adalet ile zulüm, demokrasi ile otokrasi gibi büyük mücadeleler olacağını belirtti. Gelecek dönemde bu mücadelede insanlık cephesinin galip geleceğine inandığını ifade etti.

Balkanlara Yönelik Birlik Mesajı

Başkan Kurtulmuş, Balkan halkları arasında birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini dile getirerek, "Türkiye olarak bu coğrafyanın doğal bir parçasıyız ve buradaki tüm halkları ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz." dedi.

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