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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i basına kapalı olarak kabul etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:45
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda Büyükelçisi Coulson-Sinclair'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda Büyükelçisi'ni Ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti. Kabul, Meclis bünyesinde gerçekleşti ve basın mensuplarına kapalı olarak organize edildi.

Kurtulmuş'un bu ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti.

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