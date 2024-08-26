TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zafer Müzesi Açılışında Tarihi Vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Tarihi Mesajlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki Zafer Müzesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Biz büyük başarılara imza atmış bir millet olarak tarihimizi bir bütün olarak kabul ediyor, tarihimizin her sayfasını iftiharla taşıyoruz. Tarihimizin her döneminden ilham alarak bu ülkeyi geleceğe daha güçlü taşımak için mücadele ediyoruz," diyerek Türk tarihinin önemine dikkat çekti.

Büyük Zafer'in 102. Yılı Kutlamaları

Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen etkinliklerde yer almanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı. "Bugün Kocatepe'de, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kahramanlık destanının ilk işaretinin verildiği törene tanıklık ettik," şeklinde konuştu.

Tarihten Alınacak Dersler

Konuşmasında tarihin sadece geçmişi anlatmakla kalmadığını, aynı zamanda geleceği daha sağlam inşa etme fırsatı sunduğunu belirtmekteydi. Kurtulmuş, "Bu ülke, kıyamete kadar özgür insanların vatanı olarak kalacaktır. Zor dönemlerdeki dayanışma ruhumuz, milletimizi ayakta tutan en önemli unsurlardandır," dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kurtulmuş, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zorluklarına değinerek, "Yokluk içinde ayağa kalkmak kolay olmadı. Zor zamanlarda omuz omuza saf tutabilmeyi başardık," ifadelerini kullandı. KonuşMa, birlik ve beraberlik kararlılığıyla sona erdi.

Afyonkarahisar Valiliği'ne Ziyaret

Açılış sonrası Afyonkarahisar Valiliği'ni de ziyaret eden Kurtulmuş, burada Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi'nin açılış programına katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Müzesi'nin açılışının ardından Afyonkarahisar Valiliğine geçti. Ziyarette Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi'nin açılış programına katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Müzesi'nin açılışının ardından Afyonkarahisar Valiliğine geçti. Ziyarette Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi'nin açılış programına katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Müzesi'nin açılışının ardından Afyonkarahisar Valiliğine geçti. Ziyarette Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi'nin açılış programına katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Müzesi'nin açılışının ardından Afyonkarahisar Valiliğine geçti. Ziyarette Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da, restorasyonu tamamlanan Zafer Müzesi'nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da, restorasyonu tamamlanan Zafer Müzesi'nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da, restorasyonu tamamlanan Zafer Müzesi'nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da, restorasyonu tamamlanan Zafer Müzesi'nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da, restorasyonu tamamlanan Zafer Müzesi'nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Afyonkarahisar'da, restorasyonu tamamlanan Zafer Müzesi'nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.