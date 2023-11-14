TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Davutoğlu’na Ziyaret: Görüşmenin Detayları Neler?

TBMM Başkanı Kurtulmuş, muhalefet lideri Davutoğlu’nu Meclis’te ağırladı. Görüşme, basına kapalı oldu. Görüşmenin içeriği ve önemi hakkında bilgi verildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Davutoğlu’na Ziyaret: Görüşmenin Detayları Neler?
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu Meclis’teki makamında ağırladı. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin İçeriği Nedir?

Görüşmenin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmenin, siyasi gündem, Meclis çalışmaları ve Gelecek Partisi’nin talepleri gibi konuları kapsadığı tahmin ediliyor. Görüşme öncesinde kısa bir açıklama yapan Davutoğlu, Kurtulmuş’u tebrik ettiğini ve hayırlı olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Kurtulmuş ise Davutoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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