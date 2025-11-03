TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Adıyaman Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda dua etti ve karanfil bıraktı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 15:52
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret ederek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Kurtulmuş, mezarlara karanfil bıraktı; okunan Kur'an-ı Kerim sonrası yapılan duaya eşlik etti.

Ziyarette, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan de yer aldı.

