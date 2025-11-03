TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Adıyaman'da Temaslarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da valilik, belediye ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi; kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 17:42
Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, valilikten belediyeye, çarşı ve esnaf ziyaretlerine kadar yoğun bir program gerçekleştirdi.

Valilik ziyareti

Kurtulmuş, ilk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Osman Varol ve valilik personeli tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı. Burada Vali Varol'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesi'nde görüşmeler

Daha sonra Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya geldi. Tutdere'den belediyenin çalışmaları konusunda bilgi alan Kurtulmuş, kentin deprem sonrası olumlu yönde değişim gösterdiğini ifade ederek, "depremin fiziki izleri silindikten sonra kentin eski günlerine kavuşacağını" söyledi.

Çarşı ve esnaf ziyaretleri

Kurtulmuş, ziyaretlerini çarşı merkezinde sürdürdü; Meydan Camisinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla selamlaştı ve esnafı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında kent sakinleriyle sohbet ederek yerel değerlere ilişkin gözlemler aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Adıyaman programı, kentteki yürütülen çalışmaların yerinde görülmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması açısından önem taşıdı.

