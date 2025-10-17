TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antakya Medeniyetler Korosu'nu Diyarbakır'da Dinledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TBMM heyetiyle Diyarbakır'da Antakya Medeniyetler Korosu konserini izledi; koroda Holm da seslendirildi.