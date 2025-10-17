TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antakya Medeniyetler Korosu'nu Diyarbakır'da Dinledi
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında İçkale'de konser
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TBMM heyetiyle Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi.
Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Etkinliği Numan Kurtulmuş, Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve milletvekillerinin dinlemesi dikkat çekti. Konserde farklı inançlardan ve kültürlerden sanatçılar aynı sahnede buluştu.
Antakya Medeniyetler Korosu, Gazze'de yaşanılan insanlık dramını hatırlatan ve oradaki insanlara armağan edilen Holm adlı eserini de konserde seslendirdi.
Konserin ardından Kurtulmuş, Ersoy ve milletvekilleriyle birlikte sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür etti.
