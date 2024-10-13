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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile Filistin Konusunu Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile Filistin sorununu ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile Filistin Konusunu Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı ile Bir Araya Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Cenevre'de Kritik Toplantı

Görüşme, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu çerçevesinde yapıldı. Kurtulmuş, daha önceki görüşmelerinde Filistin meselesinin öne çıktığını hatırlatarak, bu ikili görüşmenin de benzer kaygılarla dolu olduğunu ifade etti.

Filistin Sorununa Vurgu

Kurtulmuş, bugün de Filistin halkının sıkıntılarını gidermek, soykırımı sona erdirmek, acil yardım sağlamak ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması konularında mücadelenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğinin altını çizdi.

BAE ile Ortak Adımlar ve Davet

Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash’ın İstanbul'da gerçekleştirilen büyük Filistin mitingine katılımını unutturmayacaklarını belirtti ve iki ülke arasındaki işbirliğinin bölge barışına katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, Ghobash’ı Türkiye’ye davet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash (sol 2) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash (sol 2) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash (sol 2) ile bir araya geldi.

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