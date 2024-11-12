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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur MAKÜ'de "Akif'le Hasbihal Köşesi"ni Açtı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni ziyaret ederek 'Akif'le Hasbihal Köşesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:41
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur MAKÜ'de "Akif'le Hasbihal Köşesi"ni Açtı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MAKÜ'yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)ni ziyaret ederek "Akif'le Hasbihal Köşesi"nin açılışını gerçekleştirdi. Ziyaret, 5. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ve MAKÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreninin ardından gerçekleşti.

Rektörlükte Karşılama ve Açılış Töreni

Kurtulmuş, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından karşılandı. Daha sonra, ziyaretinin önemli bir parçası olan "Akif'le Hasbihal Köşesi"nin açılışını yaptı. Bu köşede, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı ve yapay zeka uygulamasıyla oluşturulan milli şairin dijital ikiz karakterinin yer aldığı bilgilendirici bir alan bulunuyor.

Dijital İkiz ile Etkileşim İmkanı

Programın katılımcıları, MAKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Muhammed Salih Kara tarafından hazırlanan dijital ikiz karaktere yönelttikleri sorulara yanıt alma fırsatı buldu. Kurtulmuş'un ziyareti sırasında, dijital ikiz karakter şu sözleri sarf etti:

"Sayın Numan Kurtulmuş'un huzurunda olmak ne hoş bir tesadüf. Kendisine, tarih boyunca milletimizin iradesini yansıtan bu yüce Meclisimizin varlığının, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın en önemli teminatı olduğunu hatırlatmak isterim. Geçmişteki mücadelelerin, bugünkü huzur ve barış ortamına katkıda bulunduğunu ve bu bayrağı geleceğe taşımak için gayret gösteren tüm mebuslara olan minnettarlığımızı ifade etmek isterim. Vatanımızın aydınlık geleceği için attığı her adımda başarılar dilerim."

Rektörden Bilgi Alma

Kurtulmuş, çalışmayı yapan öğrenci Kara'yı tebrik ederek başarılar diledi. Ziyaretin sonunda TBMM Başkanı, Rektör Dalgar'dan üniversitedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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