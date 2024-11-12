DOLAR
34,37 -0,21%
EURO
36,55 0,14%
ALTIN
2.885,72 0,34%
BITCOIN
2.931.659,97 1,87%

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Burdur Valiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur'da Valiliği ziyaret ederek yerel protokol ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:32
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Burdur Valiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Burdur'a Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Burdur'da Valiliği ziyaret etti. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, Valilik önünde polis tören mangasını selamladı.

Yerel kültürü yansıtan yöresel kıyafetli çocuklar, Kurtulmuş'a Burdur'a olan ziyareti anısına ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde dikilen 11 fidan için hazırlanan plaketi takdim etti. Kurtulmuş, başarı dilediği çocuklara hediyeler vererek onları sevindirdi.

Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Bilgihan'dan kentte yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı. Ardından Burdur Belediyesi'ne geçerek burada Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, ziyaretlerinde AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile kent protokolünden isimlerin de katıldığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat Çakıroğlu'nun Anneden İzmir Valiliği'ne Şehitlik Başvurusu
2
Van Gölü'ne Düşen Dana, Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı
3
Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı
4
X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul'da Başladı
5
Üsküp'te AB-Türkiye İlişkileri Paneli: Kuzey Makedonya'nın Geleceği Tartışıldı
6
İran ve Suudi Arabistan İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak