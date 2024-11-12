TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Burdur Valiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Burdur'a Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Burdur'da Valiliği ziyaret etti. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, Valilik önünde polis tören mangasını selamladı.

Yerel kültürü yansıtan yöresel kıyafetli çocuklar, Kurtulmuş'a Burdur'a olan ziyareti anısına ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde dikilen 11 fidan için hazırlanan plaketi takdim etti. Kurtulmuş, başarı dilediği çocuklara hediyeler vererek onları sevindirdi.

Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Bilgihan'dan kentte yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı. Ardından Burdur Belediyesi'ne geçerek burada Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, ziyaretlerinde AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile kent protokolünden isimlerin de katıldığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.