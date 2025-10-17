TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:02
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

Valilik ziyaretinde tören ve bilgilendirme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretinde polis tören mangasını selamladı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Beraberindeki parlamento heyetiyle toplantı salonuna geçen Kurtulmuş, Vali Murat Zorluoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinde görüşme

Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki milletvekilleriyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ten bilgi aldı ve kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalardan sonuç almak istediklerini belirtti. Bu süreçte provokasyonlara meydan bırakmadan, yanlış anlaşılmaların önünü açmadan temkinli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, herkesin esenlik içerisinde Türkiye'nin her yerinde dolaşabileceği bir ortamı sağlamayı arzu ettiklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Valiliği ziyarette bulundu. Kurtulmuş, Diyarbakır...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Valiliği ziyarette bulundu. Kurtulmuş, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde, polis tören mangasını selamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Valiliği ziyarette bulundu. Kurtulmuş, Diyarbakır...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Mersin'de Eczane Çalışanını Sopayla Darp Eden Zanlı Tutuklandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi
5
2. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da — Oyun Felsefesi, İroni ve Mizah
6
Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır
7
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Sıfır Atık Nasıl Tanımlanıyor?

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği