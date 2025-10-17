TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

Valilik ziyaretinde tören ve bilgilendirme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretinde polis tören mangasını selamladı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Beraberindeki parlamento heyetiyle toplantı salonuna geçen Kurtulmuş, Vali Murat Zorluoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinde görüşme

Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki milletvekilleriyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ten bilgi aldı ve kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalardan sonuç almak istediklerini belirtti. Bu süreçte provokasyonlara meydan bırakmadan, yanlış anlaşılmaların önünü açmadan temkinli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, herkesin esenlik içerisinde Türkiye'nin her yerinde dolaşabileceği bir ortamı sağlamayı arzu ettiklerini kaydetti.

