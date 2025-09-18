TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Güçlü ve Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edeceğiz"

Komisyon toplantısında birlik ve kardeşlik vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 11. toplantısında Doğu ve Güneydoğu'dan gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmalarının ardından değerlendirmede bulundu.

Kurtulmuş, sözlerine "Ortak kültürümüz ve kimliğimiz içerisinde biz dün ne olduğunu tartışmayı değil, yarın nasıl bir Türkiye'yi, güçlü, müreffeh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla hep beraber bir ve beraber olmuş, demokrasiyle, adaletle ve refahla güçlenmiş bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız." diyerek başladı.

Türkler ile Kürtler arasındaki ortak değerlerden birinin Müslümanlık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Biz iki yönden kardeşiz. Bir kere insan kardeşiyiz. Adem ve Havva'nın çocukları olmak bakımından kardeşiz. Hiçbir ayrımımız yoktur. İkincisi Müslüman kardeşiyiz. Bu hocalarımızın da ayetlerle, hadislerle bugün önümüze koyduğu bir gerçektir. Bu kardeşliği bozacak her türlü söz ve eylemi kategorik olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni bir sürecin başladığını belirten Kurtulmuş, tarihin acılarını anımsatarak, "Bu millet çok acı çekti. On binlerce insan öldü, binlerce insanımız şehit oldu. Analar çok ağladı, artık analar ağlamasın." dedi ve geçmişte yaşananları tartışmaktan ziyade ortak geleceğe odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Kurtulmuş, kültürel ve tarihsel birlikteliğe dikkat çekerek, Ahmed-i Hani, Selahattin Eyyubi, Yunus Emre ve Dede Korkut gibi isimlerin birbirinden ayrılamayacağını belirtti: "Türkiye ortak bir geleceği, yeniden tarihten getirdiği çok güzel örnekler verdiniz, Ahmed-i Hani'yle Selahattin Eyyubi'yle, Yunus Emre'yle Dede Korkut'u birbirinden ayıracak hiçbir şey yoktur."

Hazreti Ali'nin nasihatine atıf yapan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bil ki insanlar iki sınıftır. Ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir." "Halkımızın yüzde 95'i Müslümandır" tespitiyle birliği bu çerçevede görmek gerektiğini vurguladı ve "İnşallah hep beraber çok güçlü bir geleceği kuracağız. Ben herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacağını ve o oturumda düşünce kuruluşlarının dinleneceğini bildirdi.