TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Büyükelçisi Takahiko'yu Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Büyükelçisi Katsumata Takahiko'yu Ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'yu kabul etti. Bu önemli görüşme, basına kapalı bir ortamda gerçekleştirildi.

Görüşmenin detayları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirlikleri hakkında önemli başlıkların ele alındığı düşünülüyor.

TBMM'nin uluslararası ilişkiler itibarıyla önemli bir platform olduğunu vurgulayan Kurtulmuş'un kabulü, Türkiye-Japonya ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'yu Meclis'te kabul etti.