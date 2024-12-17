TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Konya Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, valilik ve büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret, Konya'daki yerel yönetimlerle diyalogların güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Valilik Ziyareti

Kurtulmuş, valiliğe gelişinde Konya Valisi İbrahim Akın ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilik girişinde polis tören mangası ile selamlaşan Kurtulmuş, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından, Vali Akın’dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ile İşbirliği

Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, burada Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelen Kurtulmuş, kentteki hizmetler hakkında bilgi aldı ve başkana çalışmalarında başarılar diledi.

Katılımcılar

Ziyaretler sırasında AK Parti Konya milletvekilleri Abdullah Ağralı, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer ile merkez Karatay, Selçuklu ve Meram belediye başkanları da yer aldı. Bu anlamlı ziyaret, yerel yönetimlerle federal seviyedeki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.