TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'yı kabul etti

Numan Kurtulmuş, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı'nı kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka'yı kabul etti. Kabul, Meclis'teki dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kabulde, Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç ile Kosova-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Enis Kervan ve beraberindeki heyet de hazır bulundu. Bu önemli buluşma, Türkiye ve Kosova arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması adına bir fırsat olarak değerlendirildi.