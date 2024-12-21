TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Resmi Temaslarda Bulundu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Resmi Temaslarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Kurtulmuş, Üsküp Uluslararası Havalimanı’nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Önemli Görüşmeler

Kurtulmuş'un ziyaretine Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de eşlik ediyor.

Kurtulmuş, Üsküp’te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edilecek.

Eğitim Programları ve Toplantılar

Kurtulmuş, dün Maarif Vakfı Kalkandelen Okulu'ndaki 21 Aralık Türkçe Bayramı programına katılacak. Bunun yanı sıra Uluslararası Balkan ve Kalkandelen Üniversiteleri’ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etmeyi planlıyor. TBMM Başkanı ayrıca Kuzey Makedonya’daki Türk siyasi parti liderleri ile de önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Kurtulmuş'u, Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve diğer yetkililer karşıladı.