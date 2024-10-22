TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze'yi Ağırladı

Letonya Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze'yi kabul etti.

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Tarihi kabul, TBMM bünyesinde, basına kapalı bir ortamda gerçekleşti. Kurtulmuş, Braze'ye ve beraberindeki heyete sıcak bir karşılama sunarak, ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze (sol 4) ve beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti.