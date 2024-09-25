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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Neşet Ertaş'ı Vefatının Yıldönümünde Andı

Numan Kurtulmuş, Neşet Ertaş'ı vefatının 12. yılında saygı ve özlemle yad etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:33
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Neşet Ertaş'ı Vefatının Yıldönümünde Andı

Türk Sanatının Değerli İsimlerinden Neşet Ertaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ı vefatının 12. yılında andı. Kurtulmuş, sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaparak, Ertaş'ın Türk halk müziğindeki önemini vurguladı.

Halk Müziğine Katkıları Unutulmaz

Kurtulmuş'un paylaşımında, "Türk halk müziğinin mihenk taşlarından, Bozkırın Tezenesi, büyük usta Neşet Ertaş'ı, vefatının yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyorum. Yüreğimize işleyen sözleri, eşsiz sesi ve şaheserleriyle, vefatından sonra dahi kültürel mirasımıza değer katmaya devam edecek," ifadeleri yer aldı.

Neşet Ertaş, Türk müziğini derinden etkileyen eserleri ile günümüzde de hatırlanmaya ve anılmaya devam ediyor. Bu anlamda, Kurtulmuş'un duyduğu özlem ve saygı, çoğu kişinin duygularını yansıtmakta.

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