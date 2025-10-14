TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pencap Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan ziyareti kapsamında Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' sırasında görüştü.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:19
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pencap Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pencap Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüştü

Pakistan ziyareti ve üçlü parlamento toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan’da bulunduğu ziyaret kapsamında Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretinin "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla gerçekleştiğini ve bu çerçevede Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif ile görüştüğünü bildirdi.

Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana ve değerli heyetine teşekkürlerimi sunuyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif (sağ 2) ile...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif (sağ 2) ile görüştü. Ziyarette, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık (solda) ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova (sağda) da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif (sağ 2) ile...

İLGİLİ HABERLER

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
3
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
4
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL