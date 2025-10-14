TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pencap Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüştü

Pakistan ziyareti ve üçlü parlamento toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan’da bulunduğu ziyaret kapsamında Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretinin "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla gerçekleştiğini ve bu çerçevede Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif ile görüştüğünü bildirdi.

Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana ve değerli heyetine teşekkürlerimi sunuyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif (sağ 2) ile görüştü. Ziyarette, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık (solda) ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova (sağda) da yer aldı.