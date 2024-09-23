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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rusya'da Resmi Ziyarette

Numan Kurtulmuş, Moskova'da resmi temaslarda bulunmak üzere geldi ve önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:48
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rusya'da Resmi Ziyarette

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Moskova'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla Moskova'ya adım attı. Kurtulmuş’u, Vnukovo Havalimanı'nda Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Vekili Konstantin Kosaşev, ve diğer yetkililer karşıladı.

Beraberindeki Heyet

Kurtulmuş'un ziyaretine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da eşlik etti.

Kurtulmuş'un Programı

Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya gelen Kurtulmuş, burada birçok önemli ziyaret ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca, Federasyon Konseyi Genel Kurulu’na hitap etme şansı bulacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de kritik bir görüşme yapması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi....

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Moskova Vnukovo Havalimanı'nda Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Vekili Konstantin Kosaşev, Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov ve diğer ilgililer karşıladı.

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