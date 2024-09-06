TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i Ağırladı

TBMM ve Sayıştay Arasında Önemli Görüşme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile bir araya geldi.

Basına Kapalı Toplantı

Meclis' te gerçekleştirilen bu kabul, basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Bu tür ziyaretler, iki önemli kurumu daha yakından tanımak ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla önem arz etmekte.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Sayıştay Başkanı Metin Yener'i (solda) kabul etti.