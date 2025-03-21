TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Aşık Veysel'e Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşık Veysel'in vefatının 52. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:37
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Aşık Veysel'e Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 52'nci yılı dolayısıyla andı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Kurtulmuş, paylaştığı mesajda şu sözlere yer verdi: "Gönül kelamının usta nefesi, ozanlık geleneğimizin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'i, vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Aşık Veysel, yalnızca bir ozan değil, insan sevgisini ve hoşgörüyü mısralarına sığdıran bir bilgeydi. Onun dizelerinde yankılanan Anadolu'nun sesi, bugün de bizlere yol göstermeye devam ediyor. Ruhu şad olsun."

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