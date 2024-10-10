TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Gazi Üniversitesi'nde Yeni Anayasa Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi'nin Açılışında Öncelikli Temaları Vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı açılışında önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, yeni anayasa yapılması ve mevcut Anayasa'da köklü değişikliklerin gerekliliğine dikkat çekerek, bunun sadece bir siyasi argüman olmadığını belirtti. Özgürlük, adalet ve demokrasi temelinde Türkiye'nin güçlenmesi için bu sürecin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin Rolü ve Türkiye'nin Bilimsel Kalkınması

Konuşmasında Gazi Üniversitesi'nin Cumhuriyet tarihindeki önemine değinen Kurtulmuş, bu üniversitenin çok sayıda öğrenci ve bilim insanı yetiştirerek Türkiye'nin bilimsel kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. "Üniversitelerin öncelikli görevi, değişimi anlamak ve yönetmektir." diyen Kurtulmuş, gelişen teknoloji ile Türkiye'nin birçok alanda öne çıktığını belirtti.

Yeni Anayasa Talebi ve Toplumsal Katılım

Kurtulmuş, yeni anayasayla ilgili, "Bu sadece bir siyasi konu değil; adalet, özgürlük ve demokrasi ile toplumun bütün kesimlerinin dahil olduğu bir süreçle gerçekleşmelidir." şeklinde duygularını dile getirdi. Ayrıca, mevcut anayasaların yeterliliği konusunda eleştirilerde bulunarak, toplumun katılımına açık bir anayasa yapım süreci gerektiğini vurguladı.

Demokratik Temsil ve Gelecek Vizyonu

Meclis'in bugüne kadar demokratik temsil kabiliyeti en yüksek parlamento olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, fırsat eşitliği sağlayarak herkesin fikirlerini ifade edebileceği bir ortam oluşturacaklarını belirtti. Türkiye'nin gücünün sadece askeri veya ekonomik unsurlardan değil, aynı zamanda halkın birlikteliğinden kaynaklandığını söyledi. Kurtulmuş, "Hukuk sistemi ve hukukun en üst normu olan bir anayasa, ulusal bütünleşmeyi sağlayacak temel unsurlardır." dedi.

Gelecek dönemde Türkiye'nin çok kutuplu dünyada hangi rolü üstleneceği konusunda da düşüncelerini paylaştı ve üniversitelerin bu süreçteki önemine değindi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.