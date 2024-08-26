TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Mesajı

Malazgirt Zaferi'nin Anılması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, "Aziz milletimiz, Anadolu'yu vatan kılan ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir" ifadelerini dile getirdi.

Tarihimizin Işığı Malazgirt

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin iftihar sayfalarından Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlu olsun" dedi. Bu zaferin milletin birliğini ve beraberliğini pekiştirdiğini vurgulayarak, "Biliyoruz ki emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda; birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür" şeklinde yorum yaptı.

Şehitlerimize Rahmet

Kurtulmuş, bu kutlama vesilesiyle, savaşta ve sonrasında şeref ve erdemleriyle tarihe damga vuran Büyük Komutan Sultan Alparslan Han'ı ve gazada şehit olan kahramanları rahmetle andığını belirtti. "Bu büyük zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha anıyoruz" dedi.