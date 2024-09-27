TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Türkmenistan'a Bağımsızlık Günü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özel Kutlama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan’ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak dostluk ilişkilerine dikkat çekti.

Resmi Sosyal Medya Paylaşımı

TBMM'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda Kurtulmuş, "Dost ve kardeş Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun." şeklinde ifadelere yer verdi. Bu kutlama, iki ülke arasındaki güçlü bağların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dostluk ve İş Birliği Vurgusu

Kurtulmuş'un mesajı, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek ve gelecekteki iş birliğine dair umut verici bir yaklaşım sunmak amacı taşıyor.