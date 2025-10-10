TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tokat'ta: Valilik, Belediye ve Çocuk Akademisi Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tokat'ta Resmi Ziyaretlerde Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Valilik ve belediye temaslarının yanı sıra eğitim ve dini programlara katılan Kurtulmuş, kentteki çalışmaları yerinde inceledi.

Valilik Ziyareti

Tokat Valiliğini ziyaret eden Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Vali Abdullah Köklü'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Teması

Kurtulmuş daha sonra Tokat Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile görüşen Kurtulmuş'a belediyenin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu.

Güneşli Çocuk Akademisi Ziyareti

Kurtulmuş, Güneşli Çocuk Akademisi'ni de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Kurtulmuş, onlara başarı dileklerini iletti, çeşitli hediyeler verdi ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Cami ve Esnaf Ziyaretleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Tokat Ulu Cami'de kıldı. Camiden çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.

