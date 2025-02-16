TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokyo’da Camii ve Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokyo’da Camii ve Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın başkenti Tokyo'da resmi temaslarda bulundu. Kurtulmuş, Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü ziyaretleri ile iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Tokyo Camii'nde İkindi Namazı

Kurtulmuş, Tokyo'ya varışında Tokyo Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Raşit Alas, cami görevlileri ve Tokyo Camii Diyanet Vakfı üyeleri tarafından karşılandı. Cami içerisinde Japon ve Türk vatandaşları ile kısa bir süre sohbet eden Kurtulmuş, caminin işleyişi hakkında bilgi aldı ve burada ikindi namazını birlikte kıldığı Müslümanlarla gerçekleştirdi.

Yunus Emre Enstitüsü Ziyareti

Tokyo Camii ziyaretinin ardından Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü'nü gezerek Enstitü Müdürü Hüseyin Tuna’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkçe ve el sanatları kurslarının verildiği sınıfları da ziyaret eden Kurtulmuş, kursiyerlere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler takdim etti.

Kurtulmuş’tan Önemli Mesajlar

Yunus Emre Enstitüsü'nde bir programda konuşan Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya'nın kültürel yakınlıklarına vurgu yaparak, tarihi dostluk ilişkilerinin önemine değindi. Sultan Abdülhamid Han ve Japon İmparatoru Meiji dönemlerinde başlayan Türk-Japon dostluğunun artarak sürdüğünü belirten Kurtulmuş, "Dönem içerisinde Türk-Japon ilişkilerini kuvvetlendiren önemli tarihi adımlar atılmıştır." dedi.

2024 Yılı ve Yeni İmkanlar

Kurtulmuş, 2024 yılının Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Geçen yıl gerçekleştirilemeyen ziyareti şimdi yapmanın mutluluğunu dile getirerek, Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

Kültürel Diplomasi ve Gelecek Vizyonu

Kurtulmuş, "Dünyada mevcut olan çatışma ve gerilimlerin yanı sıra, yumuşak güç ve kültürel işbirliği en önemli unsurlardan biridir. Yunus Emre Enstitüsü, bu alanda önemli bir misyon üstlenmektedir" diyerek, iki milletin ortak geçmişlerine ve uluslararası işbirliği potansiyeline dikkat çekti. Tokyo’daki ziyareti sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu ve diğer milletvekilleri de kendisine eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Hüseyin Tuna'dan çalışmaları hakkında bilgi alan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkçe ve el sanatları kurslarının verildiği sınıfları ziyaret etti. Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitü Müdürü Hüseyin Tuna'dan çalışmaları hakkında bilgi alan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkçe ve el sanatları kurslarının verildiği sınıfları ziyaret etti. Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda konuşma yaptı.