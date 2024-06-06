TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Türk dünyasının güçlenmesi, dünya barışına katkıdır"

Kurtulmuş: Türk Dünyasının Güçlenmesi, Dünya Barışına Katkıdır



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Dünyası için Yeşil Ufuklar: Yeşil Gündemin Gerçekleştirilmesinde Parlamentoların Rolü" temasıyla Azerbaycan Milli Meclisi'nde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13’üncü Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, TÜRKPA 13’üncü Genel Kurulunun temasını önemli bulduklarını belirterek, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak her türlü adıma olumlu destek vereceklerini ifade etti. Kurtulmuş, küresel iklim değişikliklerinin insan eliyle yaratılmış bir sonuç olduğunu vurgulayarak, bu sorunların yasalarla ve uluslararası kuruluşlarla önlemenin yeterli olmadığını belirtti.

Kurtulmuş, "Yasaların ve düzenlemelerin yapılmasından çok daha önemli olan, bir zihniyet değişimine, bir paradigma değişimine ihtiyaç olduğu aşikardır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, bilindik tezlerle çözülebilmesi mümkün olmayan bir sonuçtur," dedi.

Dünya Denge ve Adalet Üzerinde Duruyor

Kurtulmuş, dünyanın "yaratılıştaki denge" ve "adalet" ekseni üzerinde durduğunu belirterek, çevresel felaketlerin temelinde insanın doğayı dengesiz bir şekilde kullanması ve tahrip etmesi olduğunu söyledi. "Bugün yeryüzünde yaşadığımız çevresel felaketlerin temelinde yatan şey, insanın kainatı dengesiz bir şekilde kullanması ve tahrip etmesi yani yaşadığı dünyayı kendi babasının malı olarak hissedip vampir kapitalizmin bunu alabildiğince sömürmesi; dünyanın sularını, yeşilliklerini, denizini, havasını yok etmesi sonucu ortaya çıkan bir tablodur," dedi.

Çevrede ve Siyasette Adaletin Tesisi

Kurtulmuş, denge ve adaletin sadece çevrede değil sosyal ve siyasi olaylarda da önemli olduğunu dile getirerek, "Bugün Gazze Şeridi’nde yaşanan ve on binlerce insanın öldüğü katliam, insanlığın yüz karasıdır. Bu sadece bir devletin, gasıp, işgalci bir hükümetin uyguladığı politikaların sonucu değil, yeryüzünde adaletten sapmanın bir neticesidir," ifadelerini kullandı.

Türk Dünyasının Güçlenmesi ve Dünya Barışına Katkısı

Kurtulmuş, Türk dünyasının tarihsel olarak çok önemli bir noktada olduğunu ve büyük bir yükseliş trendinin başlangıcına geldiğini belirterek, "Türk dünyasının güçlenmesi kimseyi endişelendirmesin. Çünkü Türk dünyasının güçlenmesi, dünya barışının sağlanmasına bir katkıdır, bir imkandır," dedi.

Kurtulmuş, Türk devletleri arasında birliği sağlamak için siyasi iradenin olgunlaştığını ve bu iradeyi sonuçlandırmak için herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. "Dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunacak Türk dünyası, Allah’ın izniyle elindeki imkanları değerlendirerek yoluna güçlü bir şekilde devam edecektir," şeklinde konuştu.