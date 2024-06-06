Bist 100
10.279,69 0%
DOLAR
32,25 0,07%
EURO
35,22 0,37%
ALTIN
2.449,33 0,89%

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Türk dünyasının güçlenmesi, dünya barışına katkıdır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA 13. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının güçlenmesinin dünya barışına katkı sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 18:48
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Türk dünyasının güçlenmesi, dünya barışına katkıdır"

Kurtulmuş: Türk Dünyasının Güçlenmesi, Dünya Barışına Katkıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Dünyası için Yeşil Ufuklar: Yeşil Gündemin Gerçekleştirilmesinde Parlamentoların Rolü" temasıyla Azerbaycan Milli Meclisi'nde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13’üncü Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, TÜRKPA 13’üncü Genel Kurulunun temasını önemli bulduklarını belirterek, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak her türlü adıma olumlu destek vereceklerini ifade etti. Kurtulmuş, küresel iklim değişikliklerinin insan eliyle yaratılmış bir sonuç olduğunu vurgulayarak, bu sorunların yasalarla ve uluslararası kuruluşlarla önlemenin yeterli olmadığını belirtti.

Kurtulmuş, "Yasaların ve düzenlemelerin yapılmasından çok daha önemli olan, bir zihniyet değişimine, bir paradigma değişimine ihtiyaç olduğu aşikardır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, bilindik tezlerle çözülebilmesi mümkün olmayan bir sonuçtur," dedi.

Dünya Denge ve Adalet Üzerinde Duruyor

Kurtulmuş, dünyanın "yaratılıştaki denge" ve "adalet" ekseni üzerinde durduğunu belirterek, çevresel felaketlerin temelinde insanın doğayı dengesiz bir şekilde kullanması ve tahrip etmesi olduğunu söyledi. "Bugün yeryüzünde yaşadığımız çevresel felaketlerin temelinde yatan şey, insanın kainatı dengesiz bir şekilde kullanması ve tahrip etmesi yani yaşadığı dünyayı kendi babasının malı olarak hissedip vampir kapitalizmin bunu alabildiğince sömürmesi; dünyanın sularını, yeşilliklerini, denizini, havasını yok etmesi sonucu ortaya çıkan bir tablodur," dedi.

Çevrede ve Siyasette Adaletin Tesisi

Kurtulmuş, denge ve adaletin sadece çevrede değil sosyal ve siyasi olaylarda da önemli olduğunu dile getirerek, "Bugün Gazze Şeridi’nde yaşanan ve on binlerce insanın öldüğü katliam, insanlığın yüz karasıdır. Bu sadece bir devletin, gasıp, işgalci bir hükümetin uyguladığı politikaların sonucu değil, yeryüzünde adaletten sapmanın bir neticesidir," ifadelerini kullandı.

Türk Dünyasının Güçlenmesi ve Dünya Barışına Katkısı

Kurtulmuş, Türk dünyasının tarihsel olarak çok önemli bir noktada olduğunu ve büyük bir yükseliş trendinin başlangıcına geldiğini belirterek, "Türk dünyasının güçlenmesi kimseyi endişelendirmesin. Çünkü Türk dünyasının güçlenmesi, dünya barışının sağlanmasına bir katkıdır, bir imkandır," dedi.

Kurtulmuş, Türk devletleri arasında birliği sağlamak için siyasi iradenin olgunlaştığını ve bu iradeyi sonuçlandırmak için herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. "Dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunacak Türk dünyası, Allah’ın izniyle elindeki imkanları değerlendirerek yoluna güçlü bir şekilde devam edecektir," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Gram altın o tarihte ikiye katlanacak! Altın borçlananlar şimdi yandı

En düşük faizle 250.000 TL kredi kapısı açıldı! O bankadan çalışana emekliye süper kredi

Ziraat Bankası borcu olanın imdadına koştu! Tek şartla borçları silecek

Akbank müşterilerine gece yarısı duyuruldu! Hemen şubeye gidilmesi gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Akbank müşterilerine gece yarısı duyuruldu! Hemen şubeye gidilmesi gerekiyor

Refah payı zammı yüzde 35- 40 açıklandı! Emekliler 14.000 TL alacak

En düşük faizle 250.000 TL kredi kapısı açıldı! O bankadan çalışana emekliye süper kredi

10.000 TL ila 15.000 TL maaşı olan emekliler dikkat! 6 bin 250 TL ek ödeme onaylandı

Ziraat Bankası borcu olanın imdadına koştu! Tek şartla borçları silecek

Bayram öncesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisine 25.500 TL ödeme onay verildi

Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi fırsatı! Kamu bankasından düşük faizli kredi

Çalışana müjde sabah 09.00'da açıklandı! Bayramda 4 bin lira ikramiye geliyor

Nakit derdi çeken emekliye 11.000 TL nakit destek! 00.00'da resmen duyuruldu

Gram altın o tarihte ikiye katlanacak! Altın borçlananlar şimdi yandı

Başvuranlara 10.000 TL acil nakit destek! Koşulsuz şartsız verilecek

15 Haziran'dan önce başvurana 14.000 TL nakit para! Başvuru ekranı bugün açıldı