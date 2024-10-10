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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkmenistan'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'a resmi ziyaret için geldi. Aşkabat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:49
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkmenistan'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkmenistan’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a ulaştı. Kurtulmuş’u, Aşkabat Uluslararası Havalimanı’nda, Türkmenistan Meclisi Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusufkulu Eşşav, Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ve diğer yetkililer karşıladı.

Aşkabat’ta Önemli Etkinlikler

Kurtulmuş, Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum yılı nedeniyle düzenlenen “Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu”na katılacak. Bu forumda ikili görüşmeler yapacak olan Kurtulmuş, ayrıca Türkmenistan Meclisi’ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile buluşacak.

Türkmenistan Liderleriyle Görüşecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, Türkmenistan’ın Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’la da görüşmesi planlanıyor. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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