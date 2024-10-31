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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Bütçe Görüşmeleri Açıklamaları

Kurtulmuş, anayasa süreçleri hakkında net açıklamalarda bulundu, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:54
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Bütçe Görüşmeleri Açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Bütçe Görüşmelerindeki Açıklamaları

TBMM Başkanlığı süresince hazırlanan anayasa metni bulunmadığını belirten Numan Kurtulmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Anayasa Sürecine Dair Açıklamalar

Kurtulmuş, "Meclis Başkanı'nın elinde bir madde bile hazırlanmış anayasa metni yoktur ve ben bugüne kadar bu konuyla ilgili süreçlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi adına tartışmaların içerisinde yer almadım" dedi.

Bütçe Görüşmelerinde Cevaplar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Yazılı soru önergelerinin kabalık içermesi halinde sahibine iade edildiğini" ifade etti. Ayrıca, sözleşmeli personel ile ilgili tüm giriş-çıkış işlemlerinin yapılmadığını, yalnızca TBMM Başkanlığı tarafından bakanlıklara gönderilen önergelerin bekletilmeden iletildiğini aktardı.

Yeni Anayasa Önerileri

Kurtulmuş, 28. Dönem milletvekillerinin en büyük katkılarından birinin yeni anayasa yapılması için gayret sarf edilmesi olduğunun altını çizdi. Anayasa konusunda katılımcı, kapsayıcı ve güçler ayrılığı ilkesini öne çıkaran bir metin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Toplumsal Beklentilere Cevap

"Halkın beklentilerini karşılayacak yeni bir anayasa yapılması Meclisin görevidir" diyen Kurtulmuş, sürecin ön yargılardan uzak bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmaların gündeme getirilmesine itiraz etti ve "Gazi Üniversitesi'nde yaptığım konuşmada kesinlikle madde içerikleri üzerinde tartışmada bulunmadım" şeklinde konuştu.

Kurtuluş ve Birlik Vurgusu

Kurtulmuş, 12 Eylül darbe anayasası ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Bu ruhun metinlerde var olması bizleri rahatsız ediyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan söylemlere karşı olduğunu belirtti.

Son olarak, tüm partilerin anayasa çalışmalarının olumlu sonuçlar doğuracağına inanarak, halkın beklentilerine cevap verecek bir süreç yürütüleceğine dair umutlarını dile getirdi.

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