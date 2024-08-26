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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Büyük Zafer'in 102. Yılı Konuşması

Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da yapılan 102. yıl kutlamalarında, milli mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 01:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 01:51
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Büyük Zafer'in 102. Yılı Konuşması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. Yılı Kutlamasında Konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünde büyük bir coşkuyla konuşma yaptı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen etkinlikte, kurtuluş mücadelesinin toplumsal bir dayanışma ve inançla yürütüldüğünü vurguladı.

Kurtuluş Mücadelesi: Topyekun Bir Destan

Kurtulmuş, konuşmasında, "Aslında kurtuluş mücadelemiz topyekun bir mücadeledir. Cihat meydanında Mehmetçiğin savaşı ve Anadolu kadınlarının yiğitliği bu destanın bir parçası olmuştur" diyerek bu kutsal mücadelenin her aşamasında farklı unsurların rol oynadığını ifade etti.

Büyük İsimleri Minnetle Anmak

Kurtulmuş, bu önemli günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra, bu mücadeleye katkıda bulunan herkesi rahmet ve minnetle yad etti.

Unutulmaması Gereken Tarih Dersleri

Bu tarihi olayları hatırlamanın önemine de değinen Kurtulmuş, "30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan çıkaracağımız derslerle daha güçlü bir millet olmalıyız" dedi. Kurtulmuş, o dönemin şartlarını bugünkü şartlarla değerlendirmenin yanıltıcı olabileceğini belirtti.

Milli Hasletlerin Önemi

Kurtulmuş, milletin içindeki cevherin milli hasletler olduğunun altını çizerken, "Hürriyetimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bu inançla, 72 düvele karşı mücadele ettik" dedi. Bu mücadelede birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, tüm gözlerin geleceğe çevrildiğini ifade etti.

Güçlü Bir Türkiye İçin Hedefler

Türkiye'nin en güçlü ordulara sahip olması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Dünyanın en inançlı ve güçlü kalbine sahip bir milletiz" dedi. Ayrıca, Anadolu'nun tarihinde kaydedilen tüm kahramanlıkların bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Gelecek İçin Umut

Kurtulmuş, "Güçlü millet, güçlü devlet" parolasıyla ilerleyen dönemlerde güçlü bir Türkiye Yüzyılı'nın yaşanacağına olan inancını dile getirdi. Konuşmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun gösterilerini izledi.

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