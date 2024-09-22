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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Rusya Ziyareti Başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'da önemli temaslarda bulunacak ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek mesajlar verecek.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:21
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Rusya Ziyareti Başlıyor

Resmi Ziyaret Detayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi bir ziyaret düzenleyecek. Ziyaret, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun davetiyle 23-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrencilerle Buluşma

Kurtulmuş, ilk gününde başkent Moskova'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir araya gelecek. Aynı gün Moskova Büyükelçiliği'nde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleri ile bir toplantı düzenleyecek.

Federasyon Konseyi Genel Kurulu

24 Eylül'de Kurtulmuş, Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile heyetler arası bir toplantıda bir araya gelecek ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek.

Vladimir Putin ile Planlanan Görüşme

25 Eylül'de, Kurtulmuş'un Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap etmesi ve ardından Devlet Duması'nı ziyaret etmesi öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

St. Petersburg Temasları

Ziyaretin devamında, St. Petersburg'a geçerek St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Alexander Belsky ile görüşecek ve onuruna düzenlenecek bir davete katılacak.

Ticaret ve İşbirliği Mesajları

Kurtulmuş'un ziyareti sırasında, Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca, Gazze ve Filistin'deki insanlık suçlarının önlenmesi için ortak vizyonlar üzerinde durulması da gündeme gelecek.

Kurtulmuş ile Beraberindeki Heyet

Kurtulmuş'a, meclis başkanvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun gibi çeşitli yetkililer de eşlik edecektir.

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