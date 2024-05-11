TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni anayasa için uzlaşma zemini geliştirilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika ve Küba programları dönüşünde gazetecilerle yaptığı söyleşide, yeni anayasa çalışmaları ve uluslararası ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un ifadelerine göre, partiler arasında uzlaşma zemini oluşursa istenilen bir anayasa değişikliği gerçekleşebilir.



Kurtulmuş, Meksika'da gerçekleştirilen MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldıklarını ve bu toplantının önemli konuları ele aldığını belirtti. Ancak, toplantıda tam mutabakat sağlanamadığı için nihai bir bildiri yayımlanamadığını ifade etti. Küba ziyareti sırasında ise Türkiye ve Küba parlamentoları arasında ortak çalışma grubu kurulması için bir mutabakat metni imzalandığını açıkladı.

Yeni anayasa çalışmaları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, siyasi partiler arasında diyaloğun önemine vurgu yaptı. Partiler arasında uzlaşma zemini oluşturulması durumunda, istenilen bir anayasa değişikliğinin gerçekleşebileceğini belirtti. İlk turdaki görüşmelerin olumlu geçtiğini ve umutlu olduklarını dile getirdi.