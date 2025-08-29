DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

TBMM Başkanlığı'ndan Tezkere: İsrail'in BM Üyeliklerinin Askıya Alınması Talebi

TBMM Başkanlığı tezkeresinde, "İsrail hükümeti soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını" talep etti.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:51
TBMM Başkanlığı'ndan Tezkere: İsrail'in BM Üyeliklerinin Askıya Alınması Talebi

TBMM Başkanlığı'ndan tezkere: BM üyeliklerinin askıya alınması çağrısı

Resmi tezkerede sert uyarı

TBMM Başkanlığı tezkeresinden yapılan açıklamada, "İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

TBMM Başkanlığı tarafından yayımlanan metinde, söz konusu çağrının BM ve diğer uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerin askıya alınması talebini içerdiği vurgulandı.

Açıklama, uluslararası hukuk ve insan hakları ekseninde ciddi bir tepki niteliği taşıyor ve diplomatik alanda tartışma yaratması bekleniyor.

Tezkere metni, küresel kamuoyunda ve uluslararası kuruluşlarda yankı uyandıracak nitelikte.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
3
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
4
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
5
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
6
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
7
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı