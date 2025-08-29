TBMM Başkanlığı'ndan Tezkere: İsrail'in BM Üyeliklerinin Askıya Alınması Talebi

TBMM Başkanlığı'ndan tezkere: BM üyeliklerinin askıya alınması çağrısı

Resmi tezkerede sert uyarı

TBMM Başkanlığı tezkeresinden yapılan açıklamada, "İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

TBMM Başkanlığı tarafından yayımlanan metinde, söz konusu çağrının BM ve diğer uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerin askıya alınması talebini içerdiği vurgulandı.

Açıklama, uluslararası hukuk ve insan hakları ekseninde ciddi bir tepki niteliği taşıyor ve diplomatik alanda tartışma yaratması bekleniyor.

Tezkere metni, küresel kamuoyunda ve uluslararası kuruluşlarda yankı uyandıracak nitelikte.