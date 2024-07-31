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TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan Heniyye Suikastına Sert Tepki

Bozdağ, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınayarak İsrail hükümetini hedef aldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:54
TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan Heniyye Suikastına Sert Tepki

Bozdağ'dan Sert Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı şiddetle kınadı. Suikastin yer aldığı Tahran'da, Bozdağ sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaştı.

İslam Birliği Vurgusu

Bozdağ, yaptığı açıklamada, "Heniyye'ye yönelik bu siyonist suikast, Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail hükümetinin bir terör ve soykırım şebekesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bağlamda, soykırımcı, terörist ve suikastçı olarak nitelendirdiğim Netanyahu ve hükümetini lanetliyorum" dedi. Kardeş Filistin Halkının Mücadelesi

Bozdağ, ayrıca Filistin halkının haklı davasının sonunda bu "katilleri" yenilgiye uğratacağına inandığını belirtti.

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