TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Kınama

TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan TUSAŞ'a Sert Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Adan, "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır," ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Görev Süresi ve Saldırı Açıklamaları

Adan, bu açıklamaları TBMM Genel Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da görevli Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri sırasında yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısıyla ilgili bilgi verirken, bu gelişme mecliste geniş yankı buldu.

Celal Adan, terörizmin her türlüsüne karşı üniter bir duruş sergilemenin önemine dikkat çekerek, ülkedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla kararlılık mesajı verdi. Ardından, Genel Kurul’a verilen ara ile birlikte söylenen sözlerin üzerinde durulmaya devam edildi.