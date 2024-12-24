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TBMM Başkanvekili Karaca: Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Eğitimin, Siyasetin ve Sanatın Temel Taşıdır

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Kırşehir'de Cumhuriyet'in kadınları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:29
TBMM Başkanvekili Karaca: Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Eğitimin, Siyasetin ve Sanatın Temel Taşıdır

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte eğitim, siyaset ve sanatta Cumhuriyet'in öncü kadınlarına vurgu yaptı. Karaca, 'Atatürk'ün, "Bir kıvılcım olarak gideceksiniz ama ateş topu olarak geri döneceksiniz" dediği gençler ve kadınlar var.' dedi.

Karaca, Kırşehir'in, Atatürk'ün 'Heyet-i Temsiliye Reisi' olarak kente gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Milli Mücadele ve Mustafa Kemal' konulu Zarf Sergisi'ni gezdi. Ardından, 'Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi ve Atatürkçülük' konulu bir söyleşiye katıldı.

Söyleşide, Kırşehir'in milli mücadele tarihindeki önemi, sanatsal ve eğitim yapısıyla birlikte ele alındı. Karaca, gençlerin ve kadınların Cumhuriyet'e sahip çıkma mücadelesinin süregeldiğini ifade etti. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının gelecek nesillere ulaşacağını vurguladı.

Karaca, Harf devrimi ve Türk kadınlarına verilen seçme seçilme hakkının Cumhuriyet döneminin önemli dönüm noktaları olduğunu belirtti. Bu konuya dair, '5 Aralık 1934'de yeniden o kanun teklifi meclise geliyor ve İsmet İnönü, kadınların bu hakkı hak ettiklerini vurguluyor. Biz sadece onlara esirgenen haklarını teslim ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, 27. Dönem CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Fatma Karayel gibi isimlerin katılımıyla Karaca'ya plaket takdim edildi. Bu anlar, Cumhuriyet'in kadınları ve gençlerinin toplumda oynadığı önemli role dair bir hatırlatma niteliğindeydi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca (sağda), Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak...

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca (sağda), Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi ve Atatürkçülük" konulu söyleşide konuştu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca (sağda), Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak...

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca (sağda), Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi ve Atatürkçülük" konulu söyleşide konuştu.

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