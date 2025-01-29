DOLAR
35,78 -0,16%
EURO
37,3 -0,03%
ALTIN
3.158,6 0,51%
BITCOIN
3.691.558,63 -1,75%

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşları Araştırma Komisyonu Toplandı

Bebek ölümlerini incelemek amacıyla kurulan TBMM Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:24
TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşları Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş ve Klinik Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Sema Turan ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Komisyonun ilk oturumu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında yapıldı.

Önemli Sağlık Hizmetleri ve Hedefler

İshak Şan, bebek ölümlerinin özellikle yenidoğan dönemi sağlık sisteminde kritik bir alan olduğunu belirterek, "Bu dönemde sunulan sağlık hizmetlerinin en yüksek standartlarda verilmesi gerekmektedir. Komisyonumuz, yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin izleme ve denetleme süreçlerine yönelik önerilerde bulunacaktır," dedi. Ayrıca, Klinik Yoğun Bakım Derneği'nin eğitim ve mesleki beceri standartlarını artırma konusundaki katkılarına da vurgu yaptı.

Denetim ve Değerlendirme Süreçleri

Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, komisyonun kurulma amacının yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin denetlenmesi olduğunu belirtti. Rutin denetimlerin yanı sıra hasta bakım kalitesine odaklanacaklarını ve denetimlerin her yönüyle iyileştirilmesi için öneriler geliştireceklerini kaydetti. Baş, hastaların zarar görebileceği durumların da Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağını ifade etti.

Bebeklerin Sağlığında Acil Önlemler

Prof. Dr. Baş, 1500 gram altındaki bebeklerin sağlık sorunları açısından risk taşıdığını belirtirken, komisyonun neonatal mortalitenin önlenmesi için yol haritaları oluşturacağı bilgisini verdi. Özellikle 2 bin gram üzerindeki bebeklerin ölüm oranlarının dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, denetimlerde kullanılacak parametreleri detaylandırdı.

Yoğun Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Gerekiyor

Klinik Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Sema Turan, Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısının 100 bin kişi başına 40 olduğunu ve bu oranın uluslararası standartlarla karşılaştırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, özel hastanelerin yoğun bakım yatak oranlarının %32'lere kadar çıktığını bildirerek, rehberlik ve düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Toplantı sonunda, Türkiye'deki bebek ölümleri ve yoğun bakım hizmetlerinin geliştirilmesi adına önemli kararların alınması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı