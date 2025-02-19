TBMM, Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırdı

TBMM'de Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Araştırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Bu toplantıda Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, önemli açıklamalarda bulundu.

TÜSEB'in Hedefleri ve Avrupa'da Öncelik

Kervan, Türkiye Aşı Enstitüsünün ana hedefinin öncelikle aşı üretmek olduğunu belirtti. "Şu anda hedeflerimiz ve yol haritamız belli." diyen Kervan, TÜSEB bünyesinde 9 enstitü bulunduğunu ifade etti.

Genom Merkezi ve Yapay Zeka Projeleri

Ayrıca, Türkiye Ulusal Genom Merkezi hakkında da bilgi veren Kervan, gen analizlerinin yurt dışına gönderilmeden yapılmasının amaçlandığını vurguladı. "Avrupa'nın en büyük genom merkezi olmayı hedefliyoruz." dedi. Kervan, yapay zeka destekli tıbbi cihazların geliştirilmesi için Türk firmalarına destek vermek istediklerini de belirtti.

Akreditasyon Süreçleri ve Yenidoğan Çetesi Soruşturması

Milletvekillerinin soruları üzerine konuşan Kervan, bazı hastanelerin akreditasyon süreçleri hakkında bilgi vererek, 2019'da bir hastanenin akreditasyon için başvuruda bulunduğunu, eksikliklerin giderilmesi üzerine 2022 yılında akredite edildiğini açıkladı. Ancak, 2023 yılında yapılan denetimde eksiklikler tespit edilince hastanenin akreditasyonu askıya alındı ve ardından iptal edildi.

Şiddet ve Sağlık Sistemindeki Eksiklikler

TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanı Banu Küçükel, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, yenidoğan çetesinin vicdanları yaraladığını vurguladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan ise sağlıkta hastanın hayatının korunması için gerekli imkanların artırılması gerektiğine dikkat çekti. "Herkesin taraf olduğu tek nokta kaybettiğimiz evlatların tarafı," dedi.