TBMM, bu hafta mesaisine 'memur ve emeklilere zam' başlığıyla başlıyor!

TBMM'nin bu hafta mesaisinde sosyal yardım dağıtımlarından memur maaşlarına zamlara kadar pek çok konu yer alıyor. Milyonları etkileyecek düzenleme, Kurban Bayramı öncesi Meclis'te görüşülecek.

İşçi ve emekliler için yeni düzenlemeler beklenirken kamuda çalışanların maaşlarına uygulanması öngörülen refah payı için de görüşmelerin yapılacağı öngörülüyor. Bir diğer düzenlemenin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen taban maaşlara yapılacağı söylenen iyileştirmeler olacağı belirtildi. 7 bin 500 lira üzeri maaş alanlarla ilgili seyyanen artışa yönelik yasal düzenlemenin gerekli olacağı söyleniyor.

AK Parti grubunun söz konusu düzenlemeleri meclis gündemine taşımayı planladığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Teklifin önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceği, ardından Kurban Bayramı öncesi komisyona sunulacak Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

GRUP TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK





Grup toplantıları Salı ve Çarşamba günleri yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Meclis'in ilk grup toplantısında konuşacak. AK Parti'nin grup toplantısının 21 Haziran'da yapılacağı bildirildi. Bu tıoplantıda delegeler seçilecek ve komitelere katılacak.

Bilindiği üzere geçen hafta mecliste bir heyet belirlendi ve komisyonlarda seçime gidildi.

Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun yanı sıra Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve İktisadi Devlet Teşebbüsü'nde (KİT)28'inci görev süresinin ilk fazında görev yapacak bağımsız delegeler çarşamba günü belli olacak. Komisyon okunacak ve oylanacak.

İhtisas kurulları, genel kurula bağımsız üyeleri seçtikten sonra en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve yayıncı dilden oluşan bir divan başkanı seçecekler ve çalışmalarına başlayacaklar.