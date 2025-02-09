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TBMM Bu Haftaki Gündemi: Adalet Akademisi ve Sanayi Düzenlemeleri Görüşülecek

TBMM, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nu ve sanayiye yönelik düzenlemeleri görüşmek üzere toplantılarına 11 Şubat'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:00
TBMM Bu Haftaki Gündemi: Adalet Akademisi ve Sanayi Düzenlemeleri Görüşülecek

TBMM'nin 11 Şubat Haftası Gündemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta önemli konuları masaya yatıracak. 11 Şubat Salı günü başlayacak olan çalışmalar kapsamında, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek ve sanayi ile ticaret konularını içeren kanun tekliflerine başlanılacak.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi

Görüşmeleri süren Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi ile birlikte eğer kabul edilirse, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Akademi'ye öğretim elemanı olarak atanabilecek. Bu teklif doğrultusunda, akademi bünyesinde bir Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak ve eğitim programlarını belirlemek üzere 18 kişilik bir Eğitim Kurulu oluşturulacak. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılar için düzenlenmiş eğitim programları ise ücretsiz olacak.

Sanayi ve Ticaret Düzenlemeleri

Ayrıca Genel Kurul, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun tekliflerine de başlayacak. Bu teklif kapsamında, Resmi Gazete'de yayımlanan hizmetlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere için cezalar 12 bin 20 liradan başlayıp, 482 bin 204 liraya kadar çıkabilecek. TESK ve TOBB'un KOSGEB'e ödeyeceği aidatlar ise Cumhurbaşkanı tarafından 2 katına kadar artırılabilecek.

Otel Yangınını Araştırma Komisyonu

TBMM Genel Kurulu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının sebebini araştırmak amacıyla oluşturulan Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun üyelerini seçecek. Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve başkan olarak AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un atanması bekleniyor. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde uzatılabilecek.

Diğer Komisyon Toplantıları

Bu hafta, İhtisas ve Araştırma Komisyonları da toplanarak önemli gündem maddelerini görüşecek. Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmalara yönelik 5 kanun teklifini ele alacak. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yılı Yıllık Raporu'nu görüşecek. Ayrıca, BTK ve KVKK yetkilileri, Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda sunum yapacaklar.

Son olarak, Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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