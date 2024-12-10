TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Dijital Tehditleri Masaya Yatırdı
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuklara yönelik dijital mecralarda artan riskleri ele almak amacıyla toplandı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, dijital alanların, "terör örgütlerinin eleman devşirdiği ve sapkın bireylerin kurban aradığı bir alan haline geldiğini" ifade etti.
Katırcıoğlu, Suriye'deki son gelişmelere de değinerek, bölgedeki zalim yönetimlerin yıkılışını değerlendirdi. "Suriye'de Esad rejimi, çocuk, yaşlı, kadın demeden zulmetti ve bu zulüm sürecinin sonunda varlığını sürdüremedi" şeklinde konuştu. Türkiye’nin, tarihsel bir sorumlulukla mazlum halka sahip çıktığını vurguladı.
Dijital Tehditler ve Çocukların Güvenliği
Katırcıoğlu, komisyon toplantısının temel temasının "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" olduğunu belirtti. Hızla gelişen teknoloji ve sosyal ağların çocukları olumsuz etkilediğini ifade eden Katırcıoğlu, digital platformların kontrolsüz büyümesinin endişe verici olduğunu kaydetti.
"Bugün çocuklarımız, zihinlerini ve bedenlerini ele geçirmek isteyen karanlık yapıların hedefindedir" Çocukların korunması için çeşitli yurt dışı örneklerini inceleyeceklerini bildiren Katırcıoğlu, sosyal medya kullanımında yaş sınırlandırması, ulusal güvenli internet ağı gibi önerilerin toplantının gündeminde olduğunu aktardı. Komisyonun öncelikli hedefinin çocukları zararlı bağımlılıklardan korumak olduğunu belirtti. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Okcu, dijital platformların çocuklarda nasıl bağımlılık ve sosyal izolasyon yarattığı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Okcu, "Ekran bağımlılığı, sosyal izolasyona yol açarak insanların yalnızlaşmasına sebep oluyor" dedi. Özel sektörün rolüne dikkat çeken Okcu, dijital alanda acil mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Mustafa Otrar, dijital bağımlılıkla mücadele için önemli adımlar atıldığını belirterek, öğrenci ve veli sayılarını paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Ertan Göv, bağımlılıkla mücadelede sporun önemine değindi. Ülkede dijital bağımlılık konusundaki mücadele ve ilerlemelerin birçok bakanlık tarafından koordineli bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı. Katırcıoğlu, komisyonda önümüzdeki hafta Türkiye Yeşilay Cemiyeti, RTÜK ve TRT yetkililerinin de katılacağı sunumların yapılacağını bildirdi.
Yurt Dışı Örnekler ve Çözüm Önerileri
Akademik Görüşler ve Sosyal İzolasyon
Özel Sektör ve Düzenleyici Mecburiyetler
Bakanlıkların Koordinasyonu ve Gelecek Çalışmalar
Çocukların korunması için çeşitli yurt dışı örneklerini inceleyeceklerini bildiren Katırcıoğlu, sosyal medya kullanımında yaş sınırlandırması, ulusal güvenli internet ağı gibi önerilerin toplantının gündeminde olduğunu aktardı. Komisyonun öncelikli hedefinin çocukları zararlı bağımlılıklardan korumak olduğunu belirtti.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Okcu, dijital platformların çocuklarda nasıl bağımlılık ve sosyal izolasyon yarattığı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Okcu, "Ekran bağımlılığı, sosyal izolasyona yol açarak insanların yalnızlaşmasına sebep oluyor" dedi.
Özel sektörün rolüne dikkat çeken Okcu, dijital alanda acil mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Mustafa Otrar, dijital bağımlılıkla mücadele için önemli adımlar atıldığını belirterek, öğrenci ve veli sayılarını paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Ertan Göv, bağımlılıkla mücadelede sporun önemine değindi. Ülkede dijital bağımlılık konusundaki mücadele ve ilerlemelerin birçok bakanlık tarafından koordineli bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.
Katırcıoğlu, komisyonda önümüzdeki hafta Türkiye Yeşilay Cemiyeti, RTÜK ve TRT yetkililerinin de katılacağı sunumların yapılacağını bildirdi.