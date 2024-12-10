TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Dijital Tehditleri Masaya Yatırdı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuklara yönelik dijital mecralarda artan riskleri ele almak amacıyla toplandı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, dijital alanların, "terör örgütlerinin eleman devşirdiği ve sapkın bireylerin kurban aradığı bir alan haline geldiğini" ifade etti.

Katırcıoğlu, Suriye'deki son gelişmelere de değinerek, bölgedeki zalim yönetimlerin yıkılışını değerlendirdi. "Suriye'de Esad rejimi, çocuk, yaşlı, kadın demeden zulmetti ve bu zulüm sürecinin sonunda varlığını sürdüremedi" şeklinde konuştu. Türkiye’nin, tarihsel bir sorumlulukla mazlum halka sahip çıktığını vurguladı.

Dijital Tehditler ve Çocukların Güvenliği

Katırcıoğlu, komisyon toplantısının temel temasının "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" olduğunu belirtti. Hızla gelişen teknoloji ve sosyal ağların çocukları olumsuz etkilediğini ifade eden Katırcıoğlu, digital platformların kontrolsüz büyümesinin endişe verici olduğunu kaydetti.