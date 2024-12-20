TBMM'de 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin maddeleri üzerinde söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, 2025 yılı bütçesinin insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmadığını savundu.

Kılıç, bütçede adil bir paylaşım olmadığını belirterek, "Bütçenin ana gider kalemini faiz oluşturmaktadır. Bütçe gelirlerinin yüzde 87'si vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerin yüzde 64'ü vatandaştan toplanan dolaylı vergilerdir. Dolaylı vergi gelirlerine bağımlı olan bir bütçe, toplumu yoksullaştıran bir bütçedir. Vatandaşın sırtındaki vergi yükünü hafifletecek katma değer üreten yatırımlara yönelmemiz gerekirken bütçedeki aslan payı faize ödeniyor," ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve MHP'den Eleştiriler

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden beri her alanda göstergelerin olumsuz yönde değiştiğini öne sürdü. "Artık ne yürütme, yürütme ne yasama, yasama ne yargı, yargı. Öyle bir sistem ki, her şey teoride var ama pratikte yok," sözlerini sarf etti.

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, beyin göçü eleştirilerine yanıt vererek, "Ama o sahneyi hiçbir zaman unutmayın; KAAN yere indi, mühendisler ağlayarak koşuyordu. Bunlar, para için KAAN'ı yapan insanlar değildi. Bu ülkenin insanı gitmemiştir," dedi.

Ekonomi Üzerine Tartışmalar

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek asgari ücretli ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü dile getirdi. Sarı, Balıkesir Havalimanı'na 6 yıldır uçak inmediğini belirterek, "Bu Havaalanı'nın gördüğü tek uçak budur," diyerek yanında getirdiği kağıt uçağı kürsüden uçurdu.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP'nin iddialarını eleştirirken, tarih boyunca Türkler ve Kürtler'in bir araya gelerek büyük devletler kurduğunu vurguladı.

Genel Kurulda Dikkat Çeken Anlar

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bu Genel Kurulda ilk kez kağıt uçak uçurulduğunu söyledi ve geçmişteki sanayicilerin fabrikalarının kapatılmasını eleştirdi. DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Kürtlerin hakları için büyük bedeller ödediğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP’nin Suriye politikalarını eleştirerek, "4,5 milyonun üzerinde sığınmacı ülkemize geldi, ekmeğimize, işimize ortak oldular," dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 2024 yılına dair dileklerini ileterek, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin ardından birleşimi kapattı.

Bugün, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki siyasi parti grupları ve hükümet adına son konuşmalar ve oylamalar yapılacak.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine gece yarısından sonra da devam edildi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, genel kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine gece yarısından sonra da devam edildi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, genel kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.