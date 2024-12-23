TBMM'de 2024 Eylül-Ekim Dönemi: Terörle Mücadele ve Yeni Yasama Yılı Gelişmeleri

TBMM'de Yoğun Gündem: 2024 Eylül ve Ekim

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başladığı 1 Ekim'den itibaren yoğun bir gündeme ev sahipliği yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Cumhur İttifakı'nın elini taşın altına koymasıyla birlikte daha büyük imkânlar elde edildiğini vurguladı ve bu fırsat penceresinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Araştırma Komisyonları Kuruldu

Meclis Genel Kurulu, yapay zeka, çocukların şiddetten korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve bebek ölümleri gibi konularla ilgili Meclis Araştırma komisyonları kurulmasına karar verdi.

TBMM Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş başkanlığında, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimine dair gelişmelerin ele alındığı kapalı bir oturum gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine bilgi verdi.

Aylara Göre Önemli Gelişmeler

8 Eylül: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin Anayasa Mahkemesi kararının okunması için olağanüstü toplantı çağrısını geri çevirdi.

1 Ekim: TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlıklarına dur diyeceklerini ve Türk demokrasisini güçlendirmek için omuz veren herkesin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

2 Ekim: TBMM Genel Kurulunda yapay zeka ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

8 Ekim: Kapalı oturumda İsrail'in Lübnan'daki eylemeleri ele alındı. Devlet Bahçeli, birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

10 Ekim: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi kabul edildi.

15 Ekim: Bahçeli, devletin terörle masaya oturmasını kimsenin beklememesi gerektiğini söyledi.

22 Ekim: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi ve çözüm önerileri sundu.

23 Ekim: Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi bir yıl uzatıldı.

30 Ekim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kürt birlikteliğine vurgu yaparak "Gel Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim" dedi.