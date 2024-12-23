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TBMM'de 2024'ün İlk Dört Ayında Yaşanan Gelişmeler

TBMM, 2024'ün ilk dört ayında terörle mücadele ve birçok yasal düzenlemeyi ele alarak önemli kararlar aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:00
TBMM'de 2024'ün İlk Dört Ayında Yaşanan Gelişmeler

TBMM Genel Kurulu, Terör Gündemiyle Toplandı

Yeni yılın ilk ayında TBMM Genel Kurulu, "terör" konusunun ağırlıkta olduğu bir toplantı gerçekleştirdi. Bu oturumda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve genel terörle mücadele konusundaki hükümet politikalarını milletvekillerine aktardı. Ayrıca, teröre karşı bir bildiri tezkere olarak Meclis Başkanlığı’na sunularak, Türkiye'nin terörle kararlılıkla mücadele edeceği mesajı verildi.

Önemli Yasal Düzenlemeler

16 Ocak'ta yapılan oturumun ardından, 17 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt dışında görev süresinin uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. 23 Ocak'ta ise, İsveç'in NATO’ya katılımı onaylandı.

25 Ocak’ta, işsizlik sigortasını düzenleyen yasa teklifi kabul edilerek, emekli maaşları için önemli artışlar sağlandı. Ocak ayının sonunda, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Şubat Ayındaki Gelişmeler

14 Şubat'ta, Erzincan'daki maden kazalarının önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 21 Şubat'ta sağlık alanında düzenlemeleri içeren yasa teklifi kabul edilerek, önemli değişiklikler yapıldı.

Mart Ayında Öne Çıkanlar

2 Mart'ta, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen yasa teklifi yasalaştı. Bu düzenleme ile suç işleyenlerin cezaları artırıldı ve emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltildi.

Nisan Ayında Yerel Seçimlerin Etkisi

14 Nisan'da, belediye başkanlığına seçilen dört CHP milletvekilinin görevleri sona erdi. 17 Nisan'da ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından bir resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli siyasi liderlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

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